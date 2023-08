The Texas Chain Saw Massacre, trailer di lancio su PC, PlayStation e Xbox

The Texas Chain Saw Massacre si mostra con l'immancabile trailer di lancio su PC, PlayStation e Xbox: il gioco è disponibile da poche ore e consente di cimentarsi con una coinvolgente esperienza horror asimmetrica.

Tratto dalla saga cinematografica conosciuta in Italia con il titolo di Non Aprite Quella Porta, il titolo di Gun Media ripropone la tradizionale formula multiplayer in cui un giocatore veste i panni dell'assassino (in questo caso un membro della "famiglia") e gli altri controllano le potenziali vittime.

Come abbiamo scritto nella recensione di The Texas Chain Saw Massacre, il team di sviluppo ha fatto un gran bel lavoro nel portare sullo schermo le atmosfere del film e l'immancabile ultraviolenza che lo caratterizza.