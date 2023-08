Lords of the Fallen introduce delle novità nel genere soulslike, dicono gli autori

Lords of the Fallen introduce delle novità rispetto al sottogenere dei soulslike: lo hanno spiegato ai microfoni di IGN l'executive producer del gioco, Saul Gascon, e il creative director Cezar Virtosu.

Caratterizzato, come sappiamo, dall'inedita meccanica del passaggio fra i due mondi, Lords of the Fallen consentirà ai giocatori di cambiare posizione di combattimento in maniera dinamica, senza pause fintanto che la stamina lo consente.

Gli sviluppatori hanno inoltre rivoluzionato il modo in cui gli input vengono recepiti dal personaggio, eliminando alcune tradizionali differenze fra gli attacchi e collegando tutto alla pressione dei tasti, che può essere rapida o mantenuta per ottenere risultati differenti.