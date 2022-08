Creative Assembly sviluppa 4 giochi, tra cui un action su Unreal Engine 5

Emergono nuove informazioni sui lavori in corso presso The Creative Assembly, in particolare per quanto riguarda il progetto di Creative Assembly Sofia, che sembra stia sviluppato un gioco action basato su Unreal Engine 5, in base a quanto riferito dallo stesso team.

Si tratta di uno dei quattro giochi in lavorazione presso Creative Assembly e le sue varie divisioni, con l'etichetta che si conferma molto attiva su diversi fronti contemporaneamente in questo periodo.

The Creative Assembly, il logo

Abbiamo infatti visto l'annuncio di Hyenas come uno dei giochi principali in sviluppo, oltre a un nuovo Total War e a un terzo titolo non ancora annunciato.

A questi tre si affianca dunque questo misterioso gioco action sviluppato su Unreal Engine 5 da parte del team con base a Sofia, aperto a marzo 2017 e finora concentrato soprattutto su espansioni e DLC della serie Total War. Sul sito ufficiale della compagnia possiamo infatti leggere chiaramente la comunicazione riguardante il nuovo gioco in questione, che non ha ancora un nome ufficiale.

"Creative Assembly conferma lo sviluppo di un progetto action che stabilirà un nuovo franchise all'interno del proprio portfolio in crescita. Questo nuovo gioco action si troverà al fianco di Total War, Hyenas e un altro progetto non ancora annunciato".

Per questo motivo, il team di Sofia sta cercando nuovi dipendenti da porre al lavoro su questi vari progetti. Dalla descrizione sembra dunque essere una nuova proprietà intellettuale che pare destinata a diventare un elemento fisso nel catalogo, mentre i requisiti richiesti ai candidati possono far emergere ulteriori dettagli al riguardo, visto che si parla di persone che abbiano esperienza in giochi action in terza persona e con l'uso di Unreal Engine 5.