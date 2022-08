Diablo 2: Resurrected, la patch 2.5 introduce le Zone del Terrore, in prova sul PTR

Diablo 2: Resurrected ottiene da oggi la nuova patch 2.5, disponibile sul reame pubblico di prova e dunque visibile in anticipo sul PTR prima del suo effettivo rilascio a tutti gli utenti del gioco, consentendo anche di provare in anteprima le Zone del Terrore.

Quest'ultima è la maggiore novità prevista al momento per la patch 2.5, definita da Blizzard una funzionalità completamente nuova e sperimentale da testare proprio all'interno del PTR, in modo da elaborare eventuali rimaneggiamenti da applicare prima del rilascio definitivo.

Zone del Terrore è una funzionalità opzionale che aggiunge un modo nuovo di vivere l'esperienza fino al livello 99 in ogni stagione.

Ogni ora, le armate degli Inferi Fiammeggianti concentreranno il loro terrore su una zona specifica, facendo aumentare di livello e potenza i mostri di quell'area, incoraggiando i giocatori ad andare a caccia in vari luoghi in tutta Sanctuarium.

Si tratta di un'opzione di gioco per utenti di livello piuttosto alto, una sfida da endgame che si rinnova in maniera molto frequente all'interno del mondo di gioco. Non è l'unica novità prevista per la patch 2.5, peraltro: oltre alle Zone del Terrore, la patch servirà a testare anche dei miglioramenti generali e soluzioni ai bug basati sui feedback dei giocatori, secondo le intenzioni di Blizzard. I dettagli sulle Zone del Terrore e sulle altre novità in arrivo con il PTR della patch 2.5 sono visibili sul blog ufficiale, a questo indirizzo. Ricordiamo peraltro i dettagli della patch 2.4.3 pubblicata il mese scorso.