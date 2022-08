Leggende Pokémon Arceus: Game Freak svela quanto tempo ha lavorato sul gioco

Game Freak ha condotto una presentazione durante la CEDEC 2022 (Computer Entertainment Developers Conference) in data 25 agosto 2022 e ha indicato alcune informazioni sulla saga. Uno dei dettagli emersi e tradotti da un utente di Twitter è il tempo di sviluppo di Leggende Pokémon Arceus: tre anni.

Come potete vedere poco sotto, viene confermato che lo sviluppo di Leggende Pokémon Arceus è iniziato nell'autunno 2018, ovvero un anno prima del lancio di Pokémon Spada e Scudo. Questo significa che il gioco è stato in lavorazione per tre anni e qualche mese.

Oggigiorno i videogiochi AAA richiedono sempre più tempo e spesso i prodotti più importanti per console arrivano a occupare quattro o cinque anni del tempo degli sviluppatori. Tre anni per sviluppare Leggende Pokémon Arceus non è certamente troppo, anche considerando che il team stava lavorando in contemporanea anche a Pokémon Spada e Scudo.

Pokémon Scarlatto e Violetto, invece, hanno iniziato lo sviluppo nel tardo 2019, ovvero più o meno quando sono stati pubblicati Spada e Scudo. Questo significa che anche questi due giochi hanno contato su circa tre anni di sviluppo.

La direzione degli ultimi capitoli della saga è chiara: Pokémon sta puntando verso l'open world e quanto realizzato con ogni capitolo è stato certamente usato come base per i successivi.

