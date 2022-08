The Last of Us Parte 1: preload disponibile da oggi, ecco quanto occupa su PS5

The Last of Us Parte 1 può essere scaricato e installato da oggi, con il preload disponibile per coloro che hanno già acquistato il gioco, il quale occupa un notevole spazio sull'SSD di PS5, anche se nulla di proibitivo rispetto agli standard moderni.

Chi ha già effettuato l'acquisto può dunque accedere al download e all'installazione anticipata su PS5, con il gioco che richiede poco più di 68 GB di spazio libero sull'SSD della console, stando a quanto riferito anche da PlayStation Game Size. L'uscita di The Last of Us Parte 1, com'è noto, sarà poi il 2 settembre 2022, dunque non manca molto al lancio effettivo.



Il gioco è un remake del primo capitolo della serie Naughty Dog, che rielabora in maniera profonda la grafica di questo lasciando inalterata la narrazione, cosa che comprende sia la storia che la disposizione degli eventi e la regia delle scene d'intermezzo. Anche il gameplay risulta leggermente rivisto in The Last of Us Parte 1, sebbene sia in larga parte ripreso dal primo capitolo.

Per avere un'idea di come il gioco sia cambiato, potete vedere il video confronto con la remaster PS4 nella mappa del campidoglio rilasciato proprio ieri, oltre al confronto pubblicato qualche giorno fa sulla mappa dei dock di Boston.