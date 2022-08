Pokémon Scarlatto e Violetto, Game Freak sfrutta i Mondiali per rafforzare il competitivo

La chiusura dei Campionati Mondiali Pokémon 2022 è stata utilizzata da Game Freak e The Pokémon Company, rispettivamente sviluppatore ed editore dei videogiochi "principali" dedicati ai mostri tascabili, per rilanciare le ambizioni della serie nel campo del gaming competitivo. Non c'era, probabilmente, palcoscenico più adatto di quello di Londra 2022, ma in pochi si aspettavano un così convinto impegno da parte di queste compagnie nei confronti del gioco competitivo. Nulla di particolarmente esplicito, stiamo sempre parlando di una compagnia giapponese, ma le informazioni trapelate fanno capire che il team vuole fare determinati passi per rafforzare il gioco competitivo di Pokémon Scarlatto e Violetto.

Lo Stadio Lotta, ovvero le partite classificate Una lotta di Pokémon Scarlatto e Violetto La prima grande conferma è il ritorno dello Stadio Lotta. In altre parole, all'interno dello Stadio Game Freak vuole organizzare il multiplayer online di Pokémon Scarlatto e Violetto in una maniera più chiara e in linea con quelli che sono gli standard di mercato, oltre che semplificare la creazione di eventi e tornei (ufficiali e non) online. All'interno dello Stadio Lotta, infatti, i giocatori troveranno tre macro categorie: le Lotte Amichevoli, le Lotte Competitive e le Gare Online. Le Lotte Amichevoli è il luogo dove due o più giocatori possono trovarsi per sfidarsi senza impegno così da poter per sperimentare nuove strategie o semplicemente divertirsi con gli amici. Tutti i risultati conseguiti qui, infatti, non incideranno sulla classifica online, anche perché non ci sono limiti alla composizione dei team e si potranno personalizzare le regole d'ingaggio. Nelle Lotte Competitive, invece, potrete mettere alla prova la vostra abilità sfidando giocatori provenienti da tutto il mondo. In questo caso, infatti, l'avversario sarà del vostro stesso livello e ogni vittoria od ogni sconfitta contribuisce a definire il vostro ranking. All'interno delle Lotte Competivive le partite avranno regole ben definite, che sono quelle che Game Freak stabilisce per i suoi tornei online. In Gare Online si possono trovare sia i tornei organizzati ufficialmente da The Pokémon Company, sia quelli organizzati dagli utenti e dai partner. I primi avranno, ovviamente, tutti i crismi dell'ufficialità, mentre i secondi potranno essere personalizzati a seconda dei gusti e degli scopi degli organizzatori. Interessante l'opzione che consentirà di noleggiare un team. Interessante perché in questo modo si potranno organizzare facilmente sia tornei tematici (solo pokémon di un certo tipo), sia si potrà dare a tutti la possibilità di competere con un "team meta" anche se non lo si possiede. Ovviamente per accedere a tutto questo bisogna possedere un abbonamente Switch Online.

La Teracristallizzazione Un pikachu teracristallizzato I tornei di Pokémon Scarlatto e Violetto potrebbero avere una marcia in più anche grazie alla nuova meccanica chiamata Teracristallizzazione. Dietro questo nome si nasconde la possibilità di cambiare per qualche turno il tipo del pokémon. Fino al momento della prima trasformazione, non si sa in che tipo di pokémon si trasformerà il mostro tascabile, una cosa che dovrebbe consentire repentini capovolgimenti di fronte nei match competitivi. Nel trailer pubblicato al termine dei Campionati Mondiali Pokémon si è potuto vedere questa meccanica in azione. Un Coalossal, pokémon di tipo Roccia e Fuoco, è diventato resistente agli attacchi d'acqua e inoltre può ricevere un aumento di velocità con Vapormacchina. Mentre un Tyranitar, solitamente Buio e Roccia, è divenuto un pokémon Spettro. Cyclizar in Pokémon Scarlatto e Violetto Molto stimolanti anche i nuovi strumenti: Dado truccato consente di aumentare il numero di colpi di una mossa multicolpo. Foglia Carbone consente di copiare gli aumenti di statistiche degli avversari. Anonimato consente di nascondere un pokémon e proteggerlo dagli effetti aggiuntivi delle mosse subite. In Pokémon Scarlatto e Violetto debutteranno anche nuove mosse. Tagliacoda crea una copia del pokémon in campo e lo sostituisce e sembra essere propria di Cyclizar, un nuovo Pokémon Cavalcatura di tipo drago/normale. Terascoppio è una mossa di tipo normale che cambia il tipo quando il pokémon che la lancia è teracristallizato. Inoltre infligge i danni in base alla statistica più alta tra attacco normale e speciale.

Il Campione del Mondo 2022 Eduardo Cunha solleva il trofeo di Campione Mondiale Pokémon Tutti questi annunci sono arrivati dopo l'incoronazione di Eduardo Cunha come campione del Mondo Pokémon 2022. Il match finale, svoltosi all'ExCel di Londra il 21 agosto 2022, è stata una lotta estenuante che ha visto prevalere il campione portoghese su Guillermo Castilla, un allenatore proveniente dalla Spagna, per 2 a 1. Un derby iberico, quindi, che ha riportato il titolo mondiale in Europa 10 anni dopo l'impresa dell'italiano Arash Ommati. Entrambi i giocatori sono, nonostante la giovane età, dei veterani del circuito competitivo pokémon. Cunha ha debuttato nei Campionati Mondiali Pokémon nel 2016, mentre Castilla era già un Top8 mondiale nel 2012. È stato anche campione d'Italia e di Spagna nel 2011 e nel 2012, dove ha stretto amicizia col nostro Pardini. Una finale perfetta per gli organizzatori, con due giocatori provenienti dalla regione che ha ispirato le ambientazioni di Pokémon Scarlatto e Violetto. Gli altri campioni 2022 sono: Videogiochi Pokémon Categoria Junior: Kosaku M. (Giappone)

Categoria Senior: Yasuharu S. (Giappone) Categoria Master: Eduardo Cunha (Portogallo) Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Categoria Junior: Rikuto O. (Giappone)



Categoria Senior: Liam H. (Stati Uniti d'America) Categoria Master: Ondřej Škubal (Repubblica Ceca) Pokémon Unite Vincitori: BLVKHVND Pokkén Tournament Categoria Senior: Fruitprime (Stati Uniti d'America)

Categoria Master: Shadowcat (Stati Uniti d'America) Pokémon GO Categoria Senior: MEWeedle (Svizzera)

Categoria Master: DancingRob (Germania)