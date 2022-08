Alaloth: disponibile l'aggiornamento con le roccaforti

Gamera Interactive ha lanciato un aggiornamento maggiore di Alaloth che introduce diverse novità, la più importante delle quali è la meccanica delle roccaforti. In realtà l'obiettivo era quello di introdurle a fine mese, ma il team ha spinto per anticipare così da averle per la Gamescom 2022, dove sarà presente.

Le roccaforti sono sostanzialmente degli hub personali del giocatore in cui può pianificare le sue mosse in un ambiente sicuro, sfruttando l'aiuto di diversi servitori. Inoltre saranno aperte ai visitatori, renderanno disponibili nuovi personaggi e nuove quest e forniranno 10.000 gold di tasse all'anno.

Oltre alle roccaforti, Alaloth ha ricevuto dei miglioramenti anche nel gameplay, con il raggiungimento delle più di 150 quest nella loro forma definitiva, la definizione finale della rarità degli oggetti e una revisione generale dell'economia di gioco, con i valori degli oggetti maggiormente allineati alla progressione di tutti i sistemi. Naturalmente gli aggiornamenti del gioco non si fermano qui, come già annunciato con la pubblicazione della roadmap ufficiale.

Gamera sottolinea come i salvataggi dovrebbero continuare a funzionare anche dopo l'aggiornamento, ma che le partite già in corso potrebbero dare dei problemi. Meglio quindi ripartire da zero per non rischiare.