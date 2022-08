PLAION annuncia la line-up per la Gamescom 2022 con Saints Row e Goat Simulator 3

PLAION, l'azienda conosciuta fino a pochi giorni fa come Koch Media, ha annunciato la propria line-up per la Gamescom 2022, che include Saints Row e Goat Simulator 3, ma non solo.

Sappiamo che Embracer Group farà tanti annunci alla Gamescom 2022, ma al contempo che il reboot della serie Volition rappresenta al momento il progetto più importante del gruppo, dunque ci si aspetta che faccia bene e la presenza alla fiera tedesca avverrà in concomitanza con il lancio.

"Dopo il recente rebranding, PLAION partirà alla grande con oltre 2.500 m2 di superficie alla gamescom nell'area business e consumer", si legge nel comunicato stampa. "All'interno ci saranno giochi dei nostri studi e dei nostri partner di publishing come Deep Silver, Prime Matter, Ravenscourt, Vertigo Games, Coffee Stain Studios e Cardboard Sword. PLAION offrirà un'ampia varietà di giochi per i consumatori durante lo show nella Hall 9."

"Saints Row, ambientato nell'esclusivo e tentacolare mondo di Santo Ileso, offre un sandbox selvaggio e smisurato ricco di elettrizzanti attività secondarie, avventure criminali e missioni di successo, mentre spari, guidi e utilizzi la tuta alare per raggiungere il successo. Come futuro Boss, con Neenah, Kevin ed Eli al tuo fianco, formerai i Saints e combatterai per il controllo della città."

"In definitiva Saints Row è la storia di una start-up, solo che il business in cui si trovano i Saints è a sfondo criminale. Saints Row verrà lanciato il 23 agosto e sarà giocabile alla gamescom su AMD Ryzen, consentendo ai visitatori di vivere una grandiosa esperienza."

​"Con il nostro recente rebranding da Koch Media a PLAION, abbiamo inaugurato un nuovo capitolo nel nostro viaggio con una missione: offrire ai consumatori esperienze di intrattenimento uniche in ogni modo possibile", ha dichiarato Klemens Kundratitz, CEO di PLAION. "Il primo passo in questo viaggio è mostrare la nostra fantastica line-up di giochi del nostro eccezionale team di sviluppatori e partner di publishing di tutto il mondo."

"Goat Simulator 3 (Coffee Stain Studios) offrirà caos e distruzione ai visitatori dello show. Questa sarà un'anteprima mondiale per i fan per divertirsi con il gioco, con la possibilità di incontrare Pilgor allo stand."

Un determinato numero di titoli Prime Matter avranno una presenza significativa sullo show floor. I visitatori avranno la possibilità di indagare sugli strani eventi nel gioco di ruolo poliziesco neo-futuristico, Mato Anomalies; potranno immergersi in un'azione frenetica quando assumeranno il ruolo di Grave e falceranno i nemici in una sanguinosa danza di proiettili nell'elegante Gungrave G.O.R.E; potranno esplorare il mondo medievale fantascientifico di The Last Oricru; affrontare uno dei più famigerati cattivi dell'IA del mondo del gaming - SHODAN - nel classico gioco di ruolo d'azione System Shock; ed esplorare, razziare e conquistare il vasto continente di Calradia nel mondo del gioco di ruolo di strategia/azione, Mount & Blade II.

Ravenscourt presenterà quattro titoli: per la prima volta nella storia del franchise, Let's Sing Presents ABBA sarà giocabile alla gamescom nell'area di PLAION - insieme ad un altro titolo non ancora annunciato.

Nell'Indie Arena Booth (Hall 10.2): Vesti i panni del Corgi più letale di sempre con lo sparatutto arcade ProtoCorgi. Esplora il rigido inverno canadese mentre l'avventura Kona II Brume ti vede combattere per sopravvivere nella spietata landa selvaggia.

Inoltre nell'Indie Arena Booth, i fan avranno la possibilità di provare la prima demo di gameplay di The Siege and the Sandfox, il bellissimo stealth metroidvania a 16 bit di Cardboard Sword. I visitatori che cercano un'esperienza più coinvolgente possono provare After The Fall di Vertigo Games al booth (Hall 9) di Pico Interactive.