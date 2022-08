Porsche Design AOC AGON PRO PD27S è il monitor da gaming nato dagli sforzi delle due compagnie

Porsche Design e AGON by AOC hanno presentato il frutto dei loro sforzi congiunti, il monitor da gaming Porsche Design AOC AGON PRO PD27S da 68,6 cm/27 pollici e dal prezzo di 499€. Il design è ispirato a quello delle auto sportive Porsche e vanta delle caratteristiche notevoli, con una frequenza di aggiornamento di 165 Hz (o fino a 170 Hz in overdrive), un tempo di risposta Grey-to-Grey (GtG) di 1 ms, la certificazione DisplayHDR 400 e un'ampia gamma cromatica.

Un'immagine del monitor

"Con questo nuovo modello ampliamo la gamma che abbiamo creato insieme a Porsche Design. Condividendo le stesse caratteristiche funzionali e il design con il PD32M lanciato all'inizio di quest'anno, il PD27S offre funzionalità di gioco mainstream in un pacchetto elegante", afferma Stefan Sommer, Global Head of Marketing di TPV.

"Sulla scia della partnership di successo con il brand premium AGON by AOC, Porsche Design porta ancora una volta il design ispirato alle auto sportive nel settore del gaming. Il Porsche Design AOC AGON PRO PD27S ha ricevuto grandi riconoscimenti dalla critica per il suo design, venendo premiato con l'"iF Design Award 2022" e il "Red Dot Award: Product Design 2022", ma anche le performance e il livello di innovazione tecnologica non hanno nulla da invidiare", afferma Roland Heiler, Chief Design Officer di Porsche Design.

Leggiamo gli altri dettagli sul prodotto, tratti dal comunicato stampa ufficiale:

Design pluripremiato

Il PD27S condivide l'elegante design funzionale con il PD32M da 32 pollici presentato ad aprile. Il PD27S ha infatti ricevuto il premio "iF Design Award 2022" e il "Red Dot Award Product Design 2022". Per poter affrontare sessioni di gioco intense e di lunga durata, i giocatori devono poter contare su strumenti da gioco solidi e robusti. Il punto forte del PD27S è il supporto in fusione di alluminio sabbiato, con una struttura robusta e funzionale e una forma unica che ricorda il volante e i raggi delle ruote di un'auto sportiva. Il design pulito e snello del PD27S è caratterizzato da superfici affusolate sia sull'alloggiamento che sul retro e sui lati, seguendo così la disposizione funzionale dei componenti interni. Sul lato destro e sinistro del dispositivo gli inserti in rete metallica, simili alle prese d'aria di un'automobile, ospitano le casse. Queste sezioni sono indirettamente retroilluminate da un'illuminazione RGB personalizzabile (Light FX) per incrementare la dinamicità e per migliorare l'immersione. Grazie alla sua base ergonomica, lo schermo del PD27S può essere orientato, inclinato e rotato, mentre la sua altezza può essere regolata di 150 mm.

Tecnologia all'avanguardia

Il design esclusivo del PD27S è abbinato all'eccezionale esperienza di AGON by AOC nel campo dei monitor, per offrire anche ai giocatori più ambiziosi caratteristiche impressionanti. Il Porsche Design AOC AGON PRO PD27S è dotato di un pannello IPS piatto (AAS) che garantisce un'elevata precisione dei colori e un'ampia gamma cromatica. Grazie al pannello IPS a 10 bit e alla riproduzione dei colori in modo nitido e vivido, il PD27S copre il 95% del gamut DCI-P3 e il 99% del gamut sRGB, consentendogli così di eccellere nel campo. L'esplosione di colori di questo monitor, certificato DisplayHDR 400, è ulteriormente esaltata dalla capacità di decodificare e riprodurre un'ampia gamma di contenuti ad alta dinamicità come film, video e giochi, visualizzando immagini fedeli alla realtà.

Grazie alla nitida risoluzione QHD (2560x1440) sul display da 27", il PD27S ha una densità di pixel elevata di 109 ppi che si adatta perfettamente all'ambito lavorativo. La risoluzione QHD è la scelta prediletta anche dai gamers più ambiziosi per ottenere facilmente e contemporaneamente framerate elevati e nitidezza. La frequenza di aggiornamento di 165 Hz / 170 Hz e il tempo di risposta GtG di 1 ms assicurano, inoltre, un movimento fluido nei giochi ad alta velocità con un ghosting praticamente nullo. Grazie alla tecnologia Adaptive-Sync, il PD27S supporta una frequenza di aggiornamento variabile, eliminando artefatti come tearing e stuttering.

Un monitor avanzato per tutti i giorni

Il PD27S non è solo da gaming, ma anche un monitor di fascia alta per tutti gli usi. L'hub USB 3.2 a 4 porte consente di collegare rapidamente e facilmente dispositivi esterni come tastiere, mouse o altre unità esterne, riducendo l'ingombro dei cavi e conferendo a ogni scrivania un layout pulito e funzionale. Per completare l'esperienza audiovisiva, il PD27S è dotato di doppie casse da 5W potenziate con DTS per offrire un suono definito e ricco.

In un ritorno alle origini, il monitor darà il benvenuto agli utenti con un logo animato. Per regolare le varie impostazioni, tra cui le modalità di colore o di gioco, il menu del display ha un design unico e caratteristico. Il monitor arriva con una chiavetta USB che include i manuali d'uso e il relativo software.

Il Porsche Design AOC AGON PRO PD27S è ora disponibile nei negozi Porsche Design, presso i rivenditori specializzati e online su www.porsche-design.com, oltre che su alcuni negozi online selezionati, al prezzo di 499 euro.