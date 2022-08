Fortnite x Dragon Ball: come ottenere le skin di Goku e Vegeta, la Kamehameha e tutte le ricompense

La tanto attesa collaborazione tra Fortnite e Dragon Ball è finalmente arrivata, con i giocatori del battle royale di Epic Games che possono vestire i panni di Goku e compagni, sfrecciare a tutta velocità con la Nuvola Speedy e annichilire gli avversari con una potentissima Kamehameha fino al 30 agosto. In questo articolo vi spiegheremo come accedere a tutti i contenuti dell'evento crossover Fortnite x Dragon Ball , dalle skin di Goku e Vegeta , passando per gli elementi di personalizzazione come l'emote della Fusione, fino a come usare l' Onda Energetica nei match di Battaglia Reale.

Se vi state chiedendo quanto costa ottenere tutti gli oggetti del crossover Fortnite x Dragon Ball, sappiate che in totale sono necessari 6.800 V-buck sfruttando i bundle (altrimenti la cifra sale a 9.100 V-buck), che in soldi reali equivalgono a 47,97 euro (acquistando un taglio da 5.000 V-buck e due da 1.000).

Come spiegato in precedenza, tutti gli oggetti sopraelencati possono essere ottenuti solo spendendo V-buck . Potrete acquistare questa valuta nel Negozio di Fortnite ai seguenti tagli:

Prima di passare ai dettagli sui prezzi, parliamo delle peculiarità delle skin di Goku e Vegeta. I due guerrieri come saprete possono trasformarsi in vari stadi di Super Saiyan in Fortnite: fortunatamente tutte le trasformazioni sono incluse nel prezzo delle loro skin e potrete scegliere quale usare dall'Armadietto. Ad esempio, acquistando quella di Goku otterrete la forma base e gli stili aggiuntivi Super Saiyan, Super Saiyan Blu e Ultra Istinto. Non solo: nel prezzo è inclusa un'emote che emula la classica trasformazione da Super Saiyan di Dragon Ball, con la quale i due guerrieri possono passare da uno stile all'altro in qualsiasi momento durante le partite. Una caratteristica che emula quanto visto nell'opera di Akira Toriyama e che sicuramente gradiranno molti fan.

Allo stesso modo anche una serie di oggetti per la personalizzazione, come l'emote della Fusione e il dorso decorativo del Genio delle Tartarughe sono acquistabili solo tramite i V-buck. Se non volete spendere un euro, sarete felici di sapere che il crossover Fortnite x Dragon Ball include una serie di ricompense gratuite , di cui parleremo nella prossima sezione.

Nel momento in cui scriviamo sono finalmente disponibili tutte e 7 le serie di incarichi "Potenza Scatenata" di Fortnite. Avete tempo fino alle 10:00 del 30 agosto per completarle tutte e ottenere i premi in palio.

Nella sezione Incarichi di Fortnite sono presenti una serie di sfide a tema Dragon Ball, suddivise in sette gruppi differenti. Parliamo di obiettivi piuttosto semplici, come ad esempio aprire le capsule della Capsule Corporation che appaiono nella mappa, comprare un oggetto di Dragon Ball da un distributore, infliggere danni con l'Onda Energetica e superare delle prove a tempo.

L'Onda Energetica e la Nuvola d'Oro nei match di Fortnite

La potentissima Onda Energetica di Dragon Ball in azione in Fortnite

Per tutta la durata dell'evento Fortnite x Dragon Ball durante le partite i giocatori potranno scatenare sugli avversari una potentissima Onda Energetica o sfrecciare nei cieli con la Nuvola d'Oro di Goku. Per farlo è necessario ottenere durante il match uno degli oggetti appositi, trovando nella mappa i rifornimenti della Capsule Corp o acquistandoli dai distributori a tema Dragon Ball che si trovano a Bobine Brulle, Tana Strana e nei pressi della sponda nord del lago a sud di Condotti Confusi.

L'effetto di questi oggetti per forza di cose modifica sensibilmente le dinamiche dei match di Fortnite. In particolare con l'Onda Energetica scatenerete un raggio devastante che distrugge gli oggetti sulla sua traiettoria e solitamente non dà scampo agli avversari colpiti. Una volta raccolto l'oggetto in questione questo sarà disponibile nell'inventario e vi basterà selezionarlo per usarlo come se fosse una qualsiasi arma del gioco. Fate attenzione però, la Kamehameha è molto potente ma anche rischiosa: sono necessari alcuni secondi di preparazione prima di attivarla in cui sarete completamente immobili e dunque alla mercé dei nemici.

La Nuvola d'Oro (o Nuvola Speedy, nell'adattamento italiano), invece permette di spostarsi velocemente volando. Una volta attivata il vostro avatar spiccherà un balzo per poi planare per un centinaio di metri. Già di per sé questo offre un vantaggio tattico non indifferente, ma questo oggetto diventa ancor più eccezionale se utilizzato in combinazione con l'Onda Energetica per cogliere di sorpresa gli avversari.