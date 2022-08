Rockstar Games ha colpito con un DMCA uno degli autori di GTA, facendogli togliere dei video

Il team di avvocati di Rockstar Games ha colpito ancora, inviando dei DMCA contro dei video pubblicati da Mike Dailly, uno degli autori di GTA. Di fatto ha reclamato il copyright di due filmati relativi a dei prototipi del primo capitolo della saga, che Dailly aveva pubblicato come mero documento storico.

A raccontarlo è stato Dailly stesso su Twitter: "Vedo che Rockstar è di nuovo in modalità stronza completa, e sta mandando avvisi di copyright a qualsiasi video di GTA che riescono a trovare, inclusi entrambi i miei video sul prototipo. Quindi ora stanno provando a bloccare tutto ciò che è stato mostrato da chiunque abbia lavorato al gioco: tutti i vecchi video di sviluppo."

Si tratta di un comportamento francamente assurdo, visto che i primi due GTA sono gratuiti da anni e Rockstar non aveva mai impedito che i vecchi sviluppatori ne parlassero. Difficile dire cosa sia cambiato nel frattempo e perché si siano voluti far rimuovere dei video che non avevano alcun impatto economico sulla saga e che erano ad appannaggio esclusivo dei fan più dedicati.

Per chi non lo conoscesse, Mike Dailly figura tra gli autori tra gli altri di GTA e di Lemmings, quando ancora Rockstar North non esisteva e si chiamava DMA Design. Tra il 2010 e il 2018 ha lavorato come lead developer del motore GameMaker: Studio, usato da innumerevoli titoli.