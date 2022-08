Twitch guardata per più di 1,7 miliardi di ore a luglio 2022

Nel mese di luglio 2022, Twitch è stata guardata per 1,7 miliardi ore, un risultato simile a quello fatto a giugno 2022. Il dato si trova nel resoconto periodico State of the Stream redatto da StreamElements e Rainmaker.gg.

Il record di Twitch è ancora di gennaio 2022, con due miliardi di ore, ma la media mensile rimane sempre molto alta, sicuramente superiore a quella di Facebook Gaming, che a luglio ha accumulato 424 milioni di ore di visualizzazione, contro i 425 milioni del mese precedente, e a quella di YouTube Gaming, che si è fermata a 292 milioni di ore di visualizzazione, contro i 290 milioni del mese precedente.

La categoria di Twitch più vista rimane Quattro chiacchiere, con 255 milioni di ore, seguita da League of Legends e Grand Theft Auto V, quindi da Valorant, Apex Legends, Counter-Strike: Global Offensive, Minecraft e altri giochi da anni perni della piattaforma.

Top 10 Twitch di luglio 2022

YouTube Gaming, invece, vede in testa Minecraft, seguito da Garena Free Fire, Apex Legends, Monster Hunter Rise, Valorant e altri giochi molto famosi.

Top 10 YouTube di luglio 2022

Il resoconto ribadisce che i giochi devono essere aggiornati per mantenere un elevato livello di spettatori, come avviene per i live service più diffusi, in modo da ridare forza alla fanbase, che è poi quello che è avvenuto con Fall Guys e Monster Hunter Rise, che hanno visto un ritorno di fiamma in seguito ai più recenti aggiornamenti maggiori, con un incremento delle visualizzazioni di circa il 130%.