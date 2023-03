Crime Boss: Rockay City, un gameplay trailer con Michael Rooker e tanta azione

505 Games e gli sviluppatori di Ingame Studios hanno pubblicato un gameplay trailer di Crime Boss: Rockay City, lo sparatutto in soggettiva con star di Hollywood degli anni '90. Nel nuovo filmato vediamo in azione per la prima volta Touchdown, il personaggio interpretato dal celebre attore Michael Rooker.

Intitolato "New Plans" il terzo episodio di questa miniserie che anticipa il lancio del gioco, oltre a presentare Touchdown, mostra una serie di sequenze di gameplay e missioni in cui il protagonista Travis Baker (interpretato da Michael Madsen) punta di espandere il proprio territorio muovendo guerra alle gang rivali, come ad esempio gli Yellow di Hielo (Vanilla Ice) visti nel precedente trailer di Crime Boss: Rockay City.

Crime Boss: Rockay City è attualmente in sviluppo per PS5, Xbox Series X|S e PC. Se volete saperne di più vi suggeriamo di leggere il nostro provato con le prime impressioni sullo sparatutto cooperativo con star di Hollywood come Kim Basinger e Chuck Norris.