Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion: trailer di lancio e apertura dei preordini

Square Enix annuncia l'apertura dei preordini di Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion, la rielaborazione del titolo uscito originariamente su PSP, con un trailer di lancio ufficiale visibile qui sotto e contenente un montaggio di vari elementi tratti dal gioco.

Da oggi sono disponibili i pre-ordini digitali del gioco su tutte le piattaforme, che in versione digitale consentono l'accesso al set di materie SOLDIER. Tale set comprende le materie Ignis oscuro, Crio oscuro e Fulgor oscuro, disponibili fin dall'inizio del gioco.

Tali elementi permettono di utilizzare attacchi che applicano al nemico gli effetti "Veleno" e "Silenzio" in aggiunta ai rispettivi danni elementali.

Square Enix comunica che è anche disponibile una Digital Deluxe Edition di Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion, che, oltre al gioco, include un estratto della rinnovata colonna sonora e una raccolta esclusiva che contiene varie illustrazioni sul gioco.

Quindici anni dopo l'uscita del gioco originale per PSP, Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion ripropone il titolo con una grafica completamente rimasterizzata in HD, una colonna sonora riarrangiata, dei dialoghi completamente doppiati in inglese e in giapponese e un sistema di combattimento aggiornato.

La storia è ambientata sette anni prima degli eventi di Final Fantasy VII e segue le avventure di Zack Fair, un giovane appartenente al programma SOLDIER. A mano a mano che la sua avventura prosegue, scoprirà gli oscuri segreti degli esperimenti della Shinra e dei mostri di loro creazione. Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion ha la data d'uscita fissata per il 13 dicembre 2022 su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC, potete conoscerlo meglio leggendo il nostro provato pubblicato proprio questa mattina.