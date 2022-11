Seagate FireCuda God of War: l'HDD portatile dedicato a Kratos e Atreus

Un case da fine del mondo. Seagate ci ha inviato in redazione l'unità disco rigido esterna in edizione limitata - con licenza ufficiale Sony PlayStation - dedicata a God of War Ragnarok. Caratterizzata da un design glaciale degno del Fimbulwinter, questa unità disco all'inizio di novembre è andata ad arricchire la linea di dispositivi in edizione speciale già realizzati dalla compagnia, come gli HDD dedicati a Spider-man di cui vi abbiamo parlato qualche giorno fa.

Le specifiche tecniche sono quelle tipiche degli HDD esterni FireCuda: connessione USB 3.2, con velocità in scrittura e lettura sequenziale che si attestano intorno ai 130 MB/s. L'unità è dotata anche di un'illuminazione LED di colore blu. Proprio come nel Seagate Gaming Game Drive Hub da 8 TB, non è in alcun modo possibile cambiare questo colore. Il disco è compatibile con PC, Mac, PlayStation e Xbox, ma come noto su PS5 e Xbox Series X|S permette di avviare solo i giochi della scorsa generazione, cioè PS4 e Xbox One; per quelli più recenti può essere sfruttato come archivio, ma poi andranno spostati nella memoria interna per essere giocati.

L'HDD Seagate FireCuda dedicato a God of War in funzione con la luce LED blu

Il drive viene venduto solo nel taglio da 2 TB, con garanzia limitata di tre anni e l'inclusione dei software diagnostici DiscWizard e SeaTools per monitorare lo stato e le prestazioni dell'unità. Il prezzo di listino è di 175,49€ e potete acquistarla anche su Amazon, disponibilità permettendo.

Seguono alcune immagini dell'HDD Seagate FireCuda dedicato a God of War arrivato oggi in redazione.

L'HDD Seagate FireCuda dedicato a God of War con il contenuto della confezione: disco, cavo USB-A e adesivi

L'HDD Seagate FireCuda dedicato a God of War: dettaglio dell'ingresso per il cavo