Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion, un video con le opinioni dei fan italiani

Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion è stato presentato alla Milan Games Week 2022 con una demo che numerosi fan italiani hanno avuto modo di provare. Ebbene, Bandai Namco ha realizzato un video con le loro opinioni sul gioco.

Accolto dalla stampa internazionale con voti mediamente molto buoni, Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion è la remaster di un classico pubblicato su PSP nell'ormai lontano 2007, migliorato sotto tutti gli aspetti grazie agli asset di Final Fantasy 7 Remake.

Com'era lecito attendersi, gli utenti nostrani hanno apprezzato immediatamente i sostanziali miglioramenti grafici apportati all'esperienza, nonché il gameplay ricco di combattimenti dinamici e spettacolari e una storia che si conferma appassionante anche in questa riedizione.

Qualcuno ha detto di essere cresciuto con l'originale per PSP e di aver dunque potuto percepire in maniera molto chiara le differenze e il modo in cui Reunion è stato arricchito e valorizzato, tanto che c'è anche chi l'ha definito un gioco perfetto.

Avete letto la nostra recensione di Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion?