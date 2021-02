Crusader Kings 2: i DLC disponibili pagando 5 euro al mese

Paradox Interactive ha lanciato un abbonamento di 4,99€ al mese per Crusader Kings 2 che consente di giocare a tutti i DLC senza acquistarli direttamente. A molti sembrerà una follia vista l'età del gioco (risale al 2012), ma in realtà non solo ha senso, ma potrebbe rivelarsi anche conveniente e appetibile per più di qualcuno.

Considerate che Crusader Kings 2 è distribuito come free-to-play, ossia il gioco base è completamente gratuito, mentre i DLC devono essere pagati a parte. Calcolando che questi ultimi in totale sono una cinquantina, per un valore complessivo di poco meno di 200€, per chi non volesse spendere così tanto potrebbe essere un'affare abbonarsi per qualche mese per usufruire di tutti i contenuti. In questo modo con una spesa complessiva contenuta si può giocare senza compromessi.

Crusader Kings II - Expansion Subscription su Steam

Naturalmente chi già possiede i DLC non li perderà e non avrà bisogno di abbonarsi per continuare a usufruirne. Si tratta quindi di un'offerta indirizzata più ai nuovi giocatori che ai vecchi; a quelli che magari stanno apprezzando Crusader Kings 3 e vogliono provare anche il predecessore.

Abbonandosi al Crusader Kings II - Expansion Subscription si ottengono:

13 espansioni maggiori, 12 pacchetti unità, 14 pacchetti musicali, 10 pacchetti di ritratti e vestiti per i regnanti, il Game Converter (consente di esportare i salvataggi in Europa Universalis IV), il Rule Designer (consente di crearsi il proprio monarca), tutti gli altri aggiornamenti al gioco base.