GDC 2021 sarà un evento solo digitale: decade l'idea di farlo ibrido

La GDC 2021 sarà solo digitale. L'organizzazione ha ragionato attentamente sulla questione e ha deciso di far decadere l'idea di renderlo un evento ibrido, ossia di comprendere sia incontri online, sia dal vivo.

Era stata Informa Tech stessa (la compagnia che gestisce la GDC) a lanciare questa possibilità lo scorso agosto, così da non lasciare deserto il Moscone Center di San Francisco. Oggi è però stato confermato che la pandemia di COVID-19 non ha reso possibile questa opzione e che per la sicurezza di tutti si è preferito riproporre una formula solo online.

Confermate anche le date della Game Developer Conference 2021: dal 19 al 23 luglio 2021. Dal 15 al 19 marzo si terrà invece un GDC Showcase, sempre digitale, con sessioni di Q&A, letture e conferenze interattive con gli sviluppatori. Torneranno anche le Masterclass dal 4 al 5 marzo 2021, si spera a prezzi più umani rispetto a quelli dell'anno scorso, che costavano 999 dollari l'una.

Purtroppo la scelta della GDC è stata già condivisa da altre manifestazioni come l'E3, che anche quest'anno sarà solo digitale. Speriamo che nel 2022 si potrà tornare a degli eventi dal vivo.