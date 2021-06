Crysis Remastered Trilogy annunciato con trailer su PC, PS4, Xbox e Nintendo Switch

Crysis Remastered Trilogy è stato annunciato con un trailer da Crytek: la raccolta rimasterizzata sarà disponibile nel corso dell'autunno su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Erano dunque fondate le voci che circolavano sul possibile arrivo di Crysis 2 Remaster, incluso nel pacchetto insieme al primo e al terzo capitolo della celebre serie sparatutto.

La Crysis Remastered Trilogy metterà a disposizione dei fan il single-player di Crysis, Crysis 2, Crysis 3, ottimizzato in partnership con Saber Interactive per le console e i PC di oggi.

Crysis 3

Il bundle con i 3 titoli sarà disponibile per PlayStaion, Xbox, Nintendo Switch e PC, oltre che per le console di next-gen come PS5 e Xbox Series X/S. Crysis Remastered è già disponibile per queste piattaforme, mentre le remastered di Crysis 2 e Crysis 3 saranno disponibili singolarmente più avanti.

Crysis Remastered Trilogy darà a tutti la possibilità vivere la storia di Crysis dall'inizio alla fine. I giocatori viaggieranno dalle isole della Corea del Nord a New York, dove dovranno salvare l'umanità da un virus mortale, fino ad arrivare al finale dove in una complicata missione dovranno scoprire la verità su C.E.L.L.

La Crysis Trilogy include:

Crysis Remastered

Una semplice missione di salvataggio si trasforma in una guerra totale quando gli invasori alieni sciamano su una catena di isole nordcoreane. il giocatore vestirà i panni del super soldato Prophet, armato di una potente nanotuta dotata 4 abilità da attivare al bisogno (velocità, forza, corazza e occultamento).

Usando un vasto arsenale di armi modulari, e adattando le tattiche all'equipaggiamento a disposizione, il giocatore dovrà trovare il modo di dominare i nemici in un enorme mondo sandbox.





Crysis 2

Crysis 2 Remastered

Gli alieni sono tornati in un mondo devastato dai disastri climatici. Mentre gli invasori devastano New York e iniziano un assalto che minaccia l'annientamento totale del genere umano, solo tu hai la tecnologia per guidare la lotta.

Equipaggiato con la Nanosuit 2.0 aggiornata, personalizza la tua tuta e le tue armi in tempo reale e sblocca potenti abilità nella battaglia per la sopravvivenza dell'umanità.





Crysis 3

Crysis 3 Remastered

New York City è stata trasformata in una tentacolare foresta pluviale urbana protetta da un gigantesca cupola.

Prophet deve combattere attraverso sette diversi distretti contro le forze umane e aliene, utilizzando la tecnologia superiore della nanotuta, dovendo scegliere tra la forza bruta e la furtività per raggiungere i suoi obiettivi.

Equipaggiato con un letale arco Predator, dovrà trovare il modo di salvare il mondo ancora una volta.

"Siamo entusiasti di annunciare che la saga di Crysis sta tornando in un unico bundle, rimasterizzato per una nuova generazione di hardware", ha detto Steffen Halbig, Project Lead.

"Ogni gioco è stato finemente migliorato mostrarsi al pieno delle sue possibilità, e per essere giocato al meglio sulle piattaforme di oggi, offrendo la migliore esperienza di Crysis sia per i nuovi giocatori che per gli affezionati di lungo corso che desiderano rivivere questa straordinaria avventura".