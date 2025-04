Le cuffie PULSE Elite nere per PS5 e PS Portal sono in sconto su Amazon al prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un paio di cuffie PULSE Elite di PlayStation, in colore Midnight Black (nero) . Lo sconto segnalato rispetto al prezzo consigliato è del 21%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato indicato da Amazon è 149.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Le caratteristiche delle cuffie PULSE Elite

Questo modello delle cuffie PlayStation dispone di un microfono, per poter parlare con gli amici in chat vocale. Sony promette una durata di 30 ore, ovviamente quando la batteria dispone della carica completa. Nella confezione troviamo i seguenti prodotti, oltre alle cuffie:

Adattatore USB PlayStation Link

Gancio di ricarica per PULSE Elite

Base di montaggio

Cavo USB

Le cuffie PlayStation PULSE Elite nella scatola

Le cuffie sono in grado di eseguire l'eliminazione del rumore tramite una tecnologia che sfrutta l'intelligenza artificiale. Il microfono è inoltre retrattile, se non vi serve, è possibile spingerlo dentro le cuffie così che non vi dia fastidio. Essendo un prodotto pensato per PlayStation è ovviamente ottimizzato per funzionare con PS5 e PS Portal, ma è compatibile anche con i computer (sia Mac che Windows) e i dispositivi mobile, ovvero smartphone e tablet.