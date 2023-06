Cuphead Limited Edition per PS4 e Switch è disponibile al preordine su Amazon Italia: ecco gli extra

Tramite Amazon Italia è possibile fare il preordine di Cuphead Limited Edition per Switch e PS4. Il prezzo è 60.98€. La data di uscita è fissata per il 30 giugno 2023. Potete trovare il prodotto tramite i box qui sotto. Si tratta come sempre di una prenotazione a prezzo minimo garantito. Questo significa che pagherete il prezzo più basso apparso sulla piattaforma tra il momento dell'ordine e il momento della spedizione. In caso di scontro sul preordine non dovrete rifare l'ordine e in generale non dovete preoccuparvi di seguire l'andamento del prezzo. Il preordine è gratuito e può essere cancellato in qualsiasi momento prima della spedizione a costo zero.

Cuphead Limited Edition include il gioco base, il DLC The Delicious Last Course e dei bonus aggiuntivi: pupazzo di Ms. Chalice, Tessera d'iscrizione al Club di Cuphead, Copertina artwork reversibile, Mappa dell'isola in formato poster pieghevole e 3 Cartoline in stile vintage.