Una mod multiplayer di Cyberpunk 2077 in sviluppo, vediamola in azione

Un gruppo di modder sta sviluppando una mod multiplayer per Cyberpunk 2077 ed è già a buon punto, almeno stando al fatto che ha pubblicato dei video per mostrarla in azione . Si chiama semplicemente CyberMP e consente di giocare con gli amici sfidandosi in scontri deathmatch, in gare d'auto e quant'altro, almeno stando alla versione versione work in progress.

Quando potremo giocarci

Prima di guardare i video, considerate che, nonostante sia giocabile e che quindi ci siano stati dei grossi progressi in termini di sviluppo, c'è ancora molto lavoro da fare e i problemi non mancano. In particolare quelli di desincronizzazione. Detto questo, sono ottimi per farsi un'idea delle ambizioni degli autori della mod e di come potrebbe essere giocare a Cyberpunk 2077 insieme ai vostri amici.

Purtroppo CyberMP non ha ancora una data d'uscita ufficiale. Essendo in fase pre-alpha, possiamo dare per certo che non ce la farà per il 2024. Difficile anche vederla per il 2025, almeno in versione completa. I modder potrebbero però pubblicare una versione alpha giocabile, così da ricevere feedback per il lavoro svolto e, magari, un po' di aiuto da parte della comunità.

Da sottolineare, infine, che CyberMP non offrirà una modalità cooperativa per le missioni. In altre parole, non potrete giocare la campagna principale con i vostri amici. Piuttosto, pensate a CyberMP come a una specie di GTA Online.

Insomma, si tratta comunque di una mod con delle grosse ambizioni, che va oltretutto a colmare una promessa fatta da CD Projekt Red, quella di avere una modalità multiplayer del gioco, poi rientrata dopo il disastroso lancio.