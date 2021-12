Dark Souls: Nightfall, il sequel fanmade è stato rinviato, ecco la nuova data di uscita

Se speravate di affrontare le sfide di Dark Souls: Nightfall durante le festività natalizie, purtroppo abbiamo una una brutta notizia per voi. Team Nightfall ha infatti annunciato che la data di uscita dell'ambiziosa mod è stata rinviata, ma fortunatamente solo di poche settimane. Precedentemente previsto per il 21 dicembre, il sequel amatoriale di Dark Souls sarà disponibile a partire dal 21 gennaio 2022.

Il posticipo di Dark Souls: Nightfall al 21 gennaio 2022 è stato annunciato con un nuovo teaser trailer che potrete ammirare nel player qui sopra.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, Dark Souls: Nightfall è fondamentalmente un sequel diretto non ufficiale di Dark Souls realizzato da dei fan sotto forma di mod. Il gioco prosegue partendo dal finale Oscuro dell'opera di FromSoftware e sarà ambientato in una dimensione distorta di Lordran. Si tratta di un progetto molto ambizioso, dato che vedrà l'introduzione di nuovi boss, nemici, aree, personaggi e persino dinamiche di combattimento.

Si tratta di un progetto a cui stanno lavorando alcuni dei modder più influenti della community di Dark Souls e che nei mesi ha suscitato l'interesse di moltissimi giocatori. Insomma, probabilmente sarà il modo migliore per ingannare il tempo in attesa dell'uscita di Elden Ring, in arrivo poco più di un mese dopo.

A proposito della nuova opera di FromSoftware, di recente è stata pubblicata una nuova clip di Elden Ring che immortala un suggestivo scorcio dell'Interregno.