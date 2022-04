Dati di vendita inglesi di marzo 2022: Xbox Series X batte PS5 e Nintendo Switch

Christopher Dring di Games Industry ha svelato alcuni dati di vendita rilevanti del mercato inglese per il mese di marzo 2022: Xbox Series X è risultata prima tra le console, battendo sia la rivale diretta PS5, sia Nintendo Switch.

Stando a Dring, Xbox Series X ha dominato il mese crescendo del 61% rispetto al precedente, grazie all'incremento delle scorte, che ha permesso di soddisfare la domanda, lì dove PS5 fatica ancora moltissimo da questo punto di vista, nonostante la crescita del 45% delle scorte. Da notare che l'accessorio più venduto del mese è stato il controller di Xbox. Evidentemente molti di quelli che acquistano una console prendono anche un secondo controller.

In totale sono state vendute 112.000 console, per una crescita del 21% rispetto a febbraio 2022. Comunque sia la vendita complessiva di console è scesa del 46% rispetto all'anno precedente a causa della crisi delle scorte. Nintendo Switch è ancora in seconda posizione, pur essendo scesa del 21% mese su mese. Rimane prima per la vendita di giochi.