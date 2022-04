Steelrising è stato rinviato, ecco la nuova data di uscita dell’action GDR degli autori di Greedfall

Nacon e Spiders hanno annunciato che Steelrising è stato rinviato, ma fortunatamente non di molto. Precedentemente in programma per il mese di giugno, la nuova data di uscita è stata fissata all'8 settembre 2022 per PC, Xbox Series X|S e PS5.

L'annuncio è arrivato tramite un Tweet dello studio e in concomitanza con la pubblicazione di una nuova anteprima di GameInformer, che include anche il video gameplay di sei minuti che abbiamo visto nella giornata di ieri.

Gli sviluppatori di Spiders non hanno fornito spiegazioni particolari per il rinvio di Spiders, affermando semplicemente che vogliono assicurarsi che il gioco offra la miglior esperienza possibile al lancio.

Steelrising è un action GDR in sviluppo presso gli studi di Spiders, autori di Greedfall e Technomancer, ambientato in una versione alternativa in salsa steampunk della Parigi del 1789 durante la Rivoluzione Francese. Nel gioco vestiremo i panni di Aegis un'automa meccanico nonché guardia del corpo della regina Maria Antonietta che avrà l'obiettivo di eliminare Luigi XVI e il suo esercito di androidi che stanno terrorizzando la città. Se volete saperne di più, vi suggeriamo di leggere la nostra anteprima di Steelrising.