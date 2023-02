Daytona USA non potrà più essere acquistato dopo il 7 febbraio 2023

Daytona USA addio: il classico SEGA non potrà più essere acquistato dopo il 7 febbraio 2023, condividendo dunque la sorte dei titoli disponibili unicamente in formato digitale nel momento in cui escono dai listini dei vari store.

Capace di far rimanere tutti a bocca aperta nel 1994, quando ha fatto il proprio debutto nelle sale giochi di tutto il mondo, Daytona USA rientra nella lista dei 46 titoli rimossi dallo store di Xbox 360, e a meno di ripensamenti dell'ultimo minuto fra pochi giorni non sarà più possibile comprarlo.

Chiaramente la questione riporta a galla l'annoso discorso della preservazione dei classici e i risvolti decisamente negativi del digitale, che in casi come questi offre ben poche possibilità per nostalgici e appassionati.

Mosso dalla potente scheda Model 2 di SEGA, ai tempi del lancio Daytona USA si è distinto per essere uno dei primi giochi di guida arcade dotati di grafica interamente poligonale, come il suo rivale diretto Ridge Racer, uscito un anno prima.

Riuscire a ottenere quello stesso livello di dettaglio visivo e fluidità in ambito casalingo ha richiesto diversi anni, e infatti le prime conversioni di Daytona USA per i sistemi SEGA non brillavano certamente per la fedeltà tecnica all'originale.