D&D: data di uscita di Shadow of the Dragon Queen e del gioco da tavolo Warriors of Krynn

Wizards of the Coast ha annunciato la data di uscita di Shadow of the Dragon Queen, una nuova avventura per D&D, e di Warriors of Krynn, un nuovo gioco da tavolo da giocare da soli o insieme ad altre persone. Entrambi i prodotti saranno disponibile dal 6 dicembre 2022.

La descrizione ufficiale di Shadow of the Dragon Queen recita: "In un mondo devastato dalla guerra, le azioni degli eroi possono cambiare il mondo. Difendete il popolo di Kalaman contro avversità apparentemente insormontabili, mentre Krynn si prepara alla guerra. Gli Eserciti dei Draghi sono in marcia, le loro fila sono ingrossate da orchi, minotauri e umani che cercano una parte del bottino, mentre le voci sul ritorno dei draghi della Regina Oscura si diffondono tra la gente. Vivi l'invasione iniziale dell'Esercito del Drago nella terra di Solamnia, assisti alla creazione delle famigerate cittadelle volanti e affronta il cavaliere della morte, Lord Soth."

La descrizione ufficiale di Warriors of Krynn recita: "Warriors of Krynn è un gioco di battaglia che permette di ricreare enormi battaglie militari nel mondo di Krynn, ideato da Rob Daviau e Stephen Baker. Può essere giocato da solo o in combinazione con la campagna Shadow of the Dragon Queen per D&D 5E. Secondo Wizards of the Coast, "quando nella storia scoppiano le battaglie più importanti, si può tirare fuori il gioco da tavolo. I personaggi del gioco di ruolo vengono importati nel gioco da tavolo. Continuate a giocare con i vostri personaggi nel gioco da tavolo e potrete scoprire quali imprese incredibili ed eroiche avvengono in queste battaglie"."

La comunicazione ufficiale dedicata ai due contenuti recita invece: "Cinematiche di guerra e artwork epici coronano il ritorno di Dragonlance, la storica e amatissima ambientazione fantasy di Weis e Hickman. Il mondo di Krynn è nuovamente minacciato da un conflitto di proporzioni enormi, con Solamnia assediata da un nuovo, tremendo pericolo volante.

"Wes Schneider e Greg Tito hanno finalmente illustrato il nuovo manuale per D&D 5° Edizione Shadow of the Dragon Queen, che promette un nuovo, epico viaggio in uno dei più apprezzati universi di ruolo fantasy occidentali. La campagna inizia a Vogler, un piccolo villaggio di pescatori, che viene attaccato e messo in fiamme dall'armata dei draghi. È qui che comincia la campagna, lasciando ai giocatori cosa fare, se combattere, evacuare o tentare altre soluzioni."