Dead Cells: Return to Castlevania: edizione fisica per PS5 suggerita dall'ESRB

Come segnalato da Gematsu, la rating board statunitense ESRB ha aggiunto al proprio database Dead Cells: Return to Castlevania Edition, che sembrerebbe suggerire l'arrivo di un'edizione fisica per PS5 di Dead Cells in bundle con il DLC Return to Castlevania pubblicato poche settimane fa.

La pagina dell'ESRB cita, almeno per il momento, solo la versione PS5, ma non è escluso che il pacchetto arrivi anche su Xbox Series X, Xbox One, PS4 e Nintendo Switch, sempre a patto che venga confermato ufficialmente. Non è chiaro inoltre se si tratta di un'"edizione definitiva" che include anche tutte le altre espansioni pubblicate in passato. Per saperlo non ci resta che attendere comunicazioni ufficiali.

Non si tratterebbe in ogni caso della prima edizione fisica di Dead Cells. Negli anni passati il gioco è arrivato nei negozi prima in una versione base per PS4 pubblicata nel 2018 e l'anno successivo nella Action Game of the Year anche per Switch.

Dead Cells è un roguelike 2D a scorrimento orizzontale con elementi da metroidvania realizzato da Motion Twin ed Evil Empire. Il 6 marzo 2023 è stato lanciato Return to Castlevania, un DLC che propone un crossover con la celebre serie di Konami, da cui il gioco trae ispirazione.

Sulle nostre pagine trovate la recensione di Dead Cells: Return to Castlevania, dove Simone Tagliaferri afferma:

"Dead Cells: Return to Castlevania è un ottimo DLC che fa esattamente quello che promette: porta un po' di Castlevania dentro Dead Cells. Intelligentemente lo fa per tutti, per quanto sia pensato per soddisfare soprattutto i fan della serie di Konami. In generale i contenuti aggiunti sono ottimi e valgono la spesa, anche solo se si vuole allungare un po' l'esperienza di Dead Cells. Aspettatevi quindi dei livelli molto impegnativi e ben progettati, dei boss spettacolari e tante strizzatine d'occhio verso i Castlevania, al punto che giocarci vi farà tornare la voglia di sperare in un nuovo capitolo ufficiale della serie."