Synduality: Bandai Namco svela il titolo completo e un trailer dell'anime Noir in arrivo su Disney+

Poche ore fa Bandai Namco ha svelato il titolo completo di Synduality: L'action in terza persona a base di mech in sviluppo presso gli uffici di Game Studio si chiamerà Sinduality: Echo of Ada. Per l'occasione il pubblisher giapponese ha riproposto il primo filmato ufficiale del gioco e pubblicato un nuovo trailer di Synduality: Noir, l'anime ambientato nello stesso universo.

Come sappiamo infatti quello di Synduality è un franchise trans-media, quindi oltre al videogioco ci sono altri progetti paralleli, tra cui per l'appunto l'anime Noir, ma anche un manga spin-off chiamato Synduality: Ellie in arrivo sulla rivista giapponese Monthly Comic Alive di Kadokawa e un romanzo, pubblicato dall'etichetta MF Bunko J sempre di Kadokawa.

Synduality: Echo of Ada è atteso su PC, PS5 e Xbox Series X|S nel corso del 2023. Il gioco si svolge nel 2222, anni dopo che una pioggia velenosa chiamata "The Tears of the New Moon" ha spazzato via la maggior parte dell'umanità e dato alla luce creature deformi che ora cacciano la popolazione. A causa della calamità, gli umani sono stati costretti a costruire un rifugio sotterraneo chiamato Amasia, dove hanno scoperto e iniziato a collaborare con forme di intelligenza artificiale chiamate Magus.

I giocatori si metteranno nei panni dei Drifters, persone che si guadagnano da vivere raccogliendo cristalli AO, una rara risorsa disponibile sulla Terra. In questa ricerca dovranno fronteggiare delle creature xenomorfe, conosciute come Enders, a bordo dei Cradle Coffins, veicoli armati che si potranno personalizzare completamente, dall'aspetto alla scelta delle armi. Il gioco avrà anche un multiplayer in cui altri Drifter si uniranno ai giocatori per aiutarli nelle loro missioni oppure per rivoltarsi contro di loro, ostacolando i progressi o combattendo per saccheggiare le preziose risorse.

Synduality: Noir è realizzato da Namco Bandai Filmworks e Bandai Spirits, verrà lanciato a luglio 2023 e sarà disponibile in streaming in tutto il mondo su Disney+. L'anime è ambientato nel 2242, ovvero venti anni dopo gli eventi narrati nel gioco. Il trailer qui sotto svela la canzone dell'opening iniziale, "Raytracer" di Stereo Dive Foundation, e presenta i personaggi principali.

È stato svelato anche il cast dei doppiatori e lo staff principale dell'anime Synduality: Noir. Cast

Noir - Aoi Koga (Kaguya in Kaguya-sama: Love is War)

Ciel - Nagisa Aoyama (Ren in Love Live! Superstar!!)

Schnee - M・A・O (Pecorine in Princess Connect! Re: Dive)

Kanata - Takeo Otsuka (Leon in Trapped in a Dating Sim)

Tokio - Yusuke Kobayashi (Senku in Dr. STONE)

Mouton - Fuminori Komatsu (Polnareff in JoJo's Bizarre Adventure)

Ellie - Konomi Inagaki (Serufu in Do It Yourself!!)

Ange - Ayaka Ohashi (Aki in Masamune-kun's Revenge)

Black Mask - Taito Ban (Amane in The Angel Next Door Spoils Me Rotten)

Main staff: