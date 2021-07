Death's Door, l'affascinante action per Xbox e PC in un nuovo trailer sul gameplay

Death's Door torna a mostrarsi con un nuovo trailer del gameplay e si conferma essere uno degli indie più promettenti in uscita in questo periodo, previsto per il 20 luglio 2021 su PC, Xbox Series X|S e Xbox One.

Sviluppato da Acid Nerve e pubblicato da Devolver Digital, Death's Door si era mostrato in un trailer con data d'uscita già alla conferenza Devolver Digital nel corso dell'E3 2021, risultando come uno dei giochi più interessanti di tutto l'evento, dopo essere stato annunciato come nuovo action RPG dagli autori di Titan Souls a marzo.

Non si tratta di un gioco destinato ad essere lanciato su Xbox Game Pass, nonostante l'accordo di esclusiva (temporale, probabilmente) su piattaforme Xbox, ma merita sicuramente di essere tenuto d'occhio, risultando uno degli action più affascinanti visti in questo ambito di recente.

Ambientato in uno strano mondo popolato da bizzarre creature, Death's Door ci mette nei panni (o nelle piume) di un corvo incaricato di mietere le anime dei morti. Il tutto avviene in uno strano action RPG dal ritmo particolarmente alto, caratterizzato da una bella estetica in pixel con inquadratura isometrica.

In Death's Door potremo utilizzare armi differenti e abilità speciali per raggiungere i nostri obiettivi, nell'ambito di un'esperienza che mette timing e precisione al primo posto sul fronte del gameplay, mentre sul fronte della narrazione possiamo aspettarci misteri da svelare in un'atmosfera che si mantiene sempre oscura ma anche ironica e sarcastica.