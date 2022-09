Deathverse: Let It Die, il video introduttivo del free-to-play per PS5 e PS4

GungHo Online Entertainment e Supertrick Games hanno pubblicato il video introduttivo di Deathverse: Let It Die, il nuovo free-to-play in arrivo su PS5 e PS4 il 28 settembre e poi su PC via Steam il 5 ottobre.

Annunciato allo State of Play dello scorso ottobre, Deathverse: Let It Die partirà dal mondo creato da Grasshopper Manufacture con l'originale Let It Die per consegnarci una nuova esperienza a base multiplayer.

Ambientato centinaia di anni dopo rispetto al titolo d'esordio della serie, Deathverse: Let it Die ci vedrà partecipare al reality show Death Jamboree, presentato dal carismatico Bryan Zemeckis e dall'ex campionessa Queen B.

I concorrenti della trasmissione dovranno partecipare a scontri all'ultimo sangue, com'era facile immaginare, imparando a padroneggiare le proprie armi preferite e ad eseguire devastanti mosse speciali.