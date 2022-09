Steelrising: il New Game Plus arriva la prossima settimana con un update

Gli sviluppatori di Spiders hanno annunciato che giovedì 29 settembre 2022 pubblicheranno un aggiornamento gratuito di Steelrising che introdurrà il New Game Plus.

Come da tradizione, questa modalità permetterà ai giocatori di iniziare una nuova partita mantenendo armi, livelli, equipaggiamento e potenziamenti della precedente. Di contro il livello di difficoltà sarà molto più alto, dunque si tratta di una modalità pensata per chi è in cerca di una sfida.

Nel New Game Plus i giocatori potranno anche mettere le mani su nuove armi e un costume esclusivi per questa modalità. Inoltre saranno presenti delle nuove varianti dei nemici, con skin, armi e moveset diversi dal solito.

Steelrising

L'update inoltre apporterà delle modifiche al bilanciamento di vari elementi, tra cui vengono menzionati il moschetto di ghiaccio, le granate, le munizioni e i boss, nonché dei fix per problemi non meglio specificati.

Steelrising è un souls-like ambientato durante una Rivoluzione Francese alternativa in cui vestiremo i panni di un'automa che ha l'obiettivo di uccidere Re Luigi. Il gioco è disponibile per PC, PS5 e Xbox Series X|S dallo scorso 8 settembre. Se ancora non l'avete letta, ecco la nostra recensione di Steelrising.