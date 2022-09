Genshin Impact: un trailer presenta Cyno, il nuovo personaggio Electro

Hoyoverse ha pubblicato un trailer di Genshin Impact con protagonista Cyno, il nuovo personaggio Electro che debutterà nel gioco con la versione 3.1, in programma la prossima settimana.

Cyno è un personaggio 5 stelle di elemento Electro che utilizza le polearm eseguire per rapidi affondi. Come abbiamo visto nel trailer di presentazione della versione 3.1 quando attiva la sua Elemental Burst uno spirito prende possesso del suo corpo, scatenandosi con dei poderosi fendenti infusi di elettricità.

Cyno sarà disponibile Genshin Impact come personaggio giocabile a partire dal 28 settembre assieme a Candace, altra new-entry del cast del RPG di Hoyoverse che sfrutta invece l'elemento Hydro.

L'aggiornamento 3.1 inoltre introdurrà Nilou, l'area desertica della regione di Sumeru, nuovi eventi, boss e missioni della storia. L'update inoltre apre le celebrazioni per il secondo anniversario di Genshin Impact, con tante ricompense per i giocatori e attività a tema con l'evento "Of Ballads and Brews".

Rimanendo in tema, pochi giorni fa Hoyoverse ha presentato con un teaser trailer l'anime di Genshin Impact, che sarà realizzato da ufotable.