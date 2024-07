Il debutto di Earth Defense Force 6 nella classifica Steam lascia tutti a bocca aperta

Earth Defense Force 6 ha debuttato in terza posizione nella classifica Steam per quanto concerne i giochi più venduti: un risultato davvero sorprendente per il nuovo episodio della serie action shooter di Sandlot, da sempre un prodotto di nicchia.

Steam Deck Elden Ring Call of Duty Earth Defense Force 6 No Man's Sky Dead by Daylight Chained Together Call of Duty: Modern Warfare 3 - Stagione 5: BlackCell Black Myth: Wukong Red Dead Redemption 2

Rispetto alla settimana precedente, Steam Deck continua a essere il prodotto più venduto, seguito per quanto concerne i giochi da Elden Ring e da Call of Duty, mentre No Man's Sky scende in quinta posizione e Dead by Daylight in sesta.

Nessun acuto ancora per i preorder di Black Myth: Wukong, che restano ai margini della top 10 mentre si avvicina la data di uscita del gioco, attesa per il 20 agosto su PC e PlayStation, laddove invece la versione Xbox arriverà solo più avanti.