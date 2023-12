Deck 13 lavora a un nuovo gioco su Unreal Engine 5, è il team di The Surge e Atlas Fallen

Sembra peraltro che si tratti di un grosso progetto, che verrà portato avanti anche grazie al supporto ufficiale del Ministero degli Affari Economici della Germania, che ha investito oltre 5 milioni di euro in questa nuova produzione, in base a quanto riferito dalla rivista.

Deck 13 , il team di sviluppo responsabile della serie The Surge e di Atlas Fallen, sta lavorando a un nuovo gioco basato su Unreal Engine 5 , in base a quanto riferito da un sito tedesco che riporta il leak in questione.

Nome in codice Foxtrot

Non sappiamo di cosa si tratti, ma pare che il nome in codice del progetto sia "Foxtrot", in attesa di ulteriori informazioni. In ogni caso, al momento si tratta solo di voci di corridoio, dunque vanno prese come tali in attesa di comunicazioni ufficiali da parte di Deck 13.

Nel frattempo, il supporto ad Unreal Engine 5 sembra ampliarsi in maniera notevole, con il motore grafico di Epic Games che ha raggiunto una popolarità impressionante tra gli sviluppatori, i cui effetti si vedranno soprattutto nei prossimi anni.

Nel frattempo, il team ha svelato quali aggiornamenti possiamo attenderci nel 2024 per Atlas Fallen.