Call of Duty: Modern Warfare III è in sconto per la prima volta al prezzo minimo su Amazon

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare Call of Duty: Modern Warfare III per PS5 . Lo sconto segnalato è del 43% rispetto al prezzo consigliato. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 79.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Call of Duty Modern Warfare 3 su PS5

La versione PS5 di Call of Duty Modern Warfare 3 include anche come bonus il Pacchetto Azione diretta Call of Duty Endowment che propone tre oggetti: un biglietto da visita, un emblema animato e un adesivo arma a tema Call of Duty Endowment (C.O.D.E.).

Call of Duty Modern Warfare 3 è il capitolo più recente della saga. Propone una campagna single player e una serie di modalità multigiocatore. Ricordiamo che per giocare online su PlayStation è necessario essere abbonati a PS Plus.