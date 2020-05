Delores: A Thimbleweed Park Mini-Adventure, gratis su Steam una mini-avventura grafica di Ron Gilbert

Delores: A Thimbleweed Park Mini-Adventure è comparso piuttosto a sorpresa nelle ore scorse su Steam, si tratta di un'interessantissima nuova mini-avventura grafica di Ron Gilbert basata sul titolo originale, disponibile gratis sulla piattaforma Valve per PC e Mac.

Si tratta di una "Parte 10" che va a completare la storia di Thimbleweed Park, sebbene rimanga alquanto staccata dalla narrazione originale. Tutta incentrata ovviamente sul personaggio in questione, Delores: A Thimbleweed Park Mini-Adventure ci vede tornare nella misteriosa cittadina nei panni della nipote del brillante e alquanto folle inventore Chuck Edmund.

Delores torna a Thimbleweed Park per lavorare come fotografa del Nickel News dopo la sua avventura da sviluppatrice di videogiochi, trovando una cittadina apparentemente simile a come l'aveva lasciata ma in verità ricca di nuovi segreti da scoprire.

Nonostante si tratti ufficialmente di un piccolo prototipo messo insieme per fare da demo al nuovo engine sviluppato da Ron Gilbert per una possibile nuova avventura grafica, Delores: A Thimbleweed Park Mini-Adventure è in verità un gioco alquanto esteso, visto che consente di visitare una buona porzione delle location di Thimbleweed Park risolvendo nuovi enigmi all'interno di una storia che, seppur breve, si dimostra comunque interessante come una vera e propria avventura a parte.

Consigliamo dunque a tutto il download del gioco, che potete effettuare gratis a questo link su Steam. Nel caso non abbiate ancora giocato l'originale Thimbleweed Park, peraltro, segnaliamo che l'ottima avventura grafica è attualmente disponibile al prezzo speciale di 8 euro, grazie allo sconto del 60%.