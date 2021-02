Demon Slayer: il nuovo gioco arriva anche su PS5, Xbox One e PC oltre a PS4

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Hinokami Kepputan è il titolo del nuovo videogioco ufficiale dedicato all'anime Demon Slayer, che sta ottenendo grande successo e risalto in tutto il mondo in questo periodo e pertanto giunge come particolarmente positiva la notizia che arriverà anche su PS5, Xbox One e PC oltre alla versione PS4 annunciata in precedenza.

Avevamo già parlato in precedenza di Demon Slayer ma non c'era ancora un titolo preciso né dettagli specifici, ora invece abbiamo qualche informazione in più sul gioco in questione, dalle pagine della rivista nipponica Weekly Jump.

Si tratta ancora di un titolo destinato al mercato giapponese, per il momento non ci sono informazioni sul suo rilascio altrove anche se questo dovrebbe avvenire, considerando la popolarità crescente del manga/anime in questione, d'altra parte è chiaro, in questo senso, che l'aggiunta di Xbox One e PC tra le piattaforme, oltre a PS5 e PS4, sia propedeutica a un rilascio internazionale.

Dalla rivista nipponica veniamo a sapere che il nuovo action game sviluppato da CyberConnect2 verrà pubblicato in Giappone da Aniplex e conterrà diverse modalità di gioco. Tra queste una classica Story Mode con base narrativa, probabilmente basta sulla storia della serie, e poi una Tag Battle Mode nella quale si può utilizzare una squadra di personaggi in varie battaglie progressive.

Altre informazioni al riguardo arriveranno il 15 febbraio, in occasione dell'uscita del prossimo numero della rivista, dunque restiamo in attesa di ulteriori sviluppi sulla questione.