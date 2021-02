PS4 vicina al Game Boy, sta per diventare la terza console più venduta di sempre

PS4 si appresta a diventare la terza console più venduta di sempre, superando il Game Boy. Ad oggi in cima alla classifica troviamo PS2 con oltre 155 milioni di unità, seguita dal Nintendo DS con 154,02 milioni.

Lanciato sul mercato nel 1989, il Game Boy ha totalizzato 118,69 milioni di unità vendute nel corso del suo intero ciclo vitale, mentre come sappiamo PlayStation 4 ha appena raggiunto i 115 milioni di unità.

Si tratta naturalmente di un risultato straordinario per l'ex ammiraglia della casa giapponese, che ha chiuso la generazione in bellezza macinando cifre più che doppie rispetto alla concorrenza di Xbox One.

Certo, sono ormai svariati mesi che Nintendo Switch sta vendendo alla grande, tanto in occidente quanto in oriente, e in particolare in Giappone la console ibrida sembra aver ormai spazzato via PlayStation.

Sarà dunque interessante vedere se e quando PlayStation 4 riuscirà a vendere altri tre milioni di pezzi, visto l'inevitabile calo in concomitanza con il lancio di PS5 e la mancanza di promozioni particolari negli ultimi mesi.