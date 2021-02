Little Nightmares 2, l'illusionista Derren Brown spiega cosa sono gli incubi

Little Nightmares 2 torna a mostrarsi in video, stavolta con l'aiuto dell'illusionista e mentalista Derren Brown, che in questo trailer del gioco spiega cosa siano davvero gli incubi.

Come scritto nel nostro ultimo speciale, Little Nightmares 2 prova a introdurre alcune interessanti novità rispetto al primo episodio della serie, puntando su atmosfere ancora più cupe e inquietanti.

Immerso nella realtà distorta e oscura del mondo di Little Nightmares, Derren ti condurrà in un viaggio attraverso le tue paure e incubi più profondi.

Esplora le profondità di ciò che senti e temi, mentre cerchi di sfuggire al vuoto oscuro in cui ti ritroverai. Scopri i tuoi incubi personali e trova le risposte alle tue domande più importanti... dunque gli incubi sono un sogno o una realtà?

Little Nightmares II sarà disponibile dall'11 febbraio 2021 per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, e successivamente nel corso del 2021 anche per PlayStation 5 e Xbox Series X con un upgrade gratuito per i possessori della versione PlayStation 4 o Xbox One.