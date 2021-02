Epic Games Store, i giochi gratis per PC del 4 febbraio 2021 sono disponibili

I giochi gratis per PC della settimana sull'Epic Games Store sono For the King, come precedentemente annunciato, e Metro: Last Light Redux. Potete riscattarli da oggi 4 febbraio 2021, fino alle 16:59 dell'11 febbraio 2021.

Come da tradizione, è stato annunciato anche il gioco in regalo dalla prossima settimana sul digital delivery di Epic Games, ovvero Halcyon 6, disponibile da giovedì 11 febbraio 2021.

A partire dal particolare stile grafico adottato, tutto stilizzato grazie all'utilizzo di poligoni alquanto "nudi", For the King è un gioco caratterizzato da una forte identità, cosa che si riflette anche nella sua struttura, che deriva da un'ibridazione tra gli elementi dello strategico a turni classico e l'RPG standard con aggiunte in stile roguelike.

Andate a questo indirizzo per riscattare For the King gratis dall'Epic Game Store.

Giocabile in singolo o in multiplayer cooperativo, nel gioco ci troviamo ad esplorare varie ambientazioni nel regno di Fahrul con la tipica disposizione della mappa a scacchiera, dosando bene le forze in campo e le mosse da fare in modo da sconfiggere i nemici e raggiungere di volta in volta i vari obiettivi previsti. Esplorazione, scoperta, conquista e combattimenti sono dunque gli ingredienti di base in questa avventura, sempre regolati attraverso un'attenta pianificazione delle mosse.

Metro: Last Light Redux è la versione migliorata ed espansa del secondo capitolo della serie Metro da parte di 4A Games, uno sparatutto in soggettiva con elementi survival e RPG caratterizzato da un'ambientazione futuristica post-apocalittica di grande impatto.

Andate a questo indirizzo per riscattare Metro: Last Light Redux gratis dall'Epic Game Store.

Anno 2034. Nei tunnel della Metro, sotto le rovine post-apocalittiche di Mosca, i superstiti sono assediati da minacce mortali esterne e interne. I mutanti sono appostati nelle catacombe sotto la superficie devastata e sono a caccia di vittime nei cieli inquinati.

Ma anziché restare unite, le città-stazioni della Metro sono in lotta per il potere supremo: un dispositivo devastante proveniente dai bunker militari noti come D6. Imperversa una guerra civile che potrebbe spazzare via l'umanità dalla faccia della Terra per sempre. Nei panni di Artyom, oppresso dal senso di colpa ma guidato dalla speranza, hai in pugno il nostro destino: l'ultimo barlume di speranza nell'oscurità...

Halcyon 6 è invece un gioco di strategia ibrido con elementi da RPG tattico ad ambientazione fantascientifica sviluppato da Massive Damage, un titolo sicuramente da tenere d'occhio.