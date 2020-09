Destiny 2: I Rinnegati e Ombre dal Profondo sono disponibili su Xbox Game Pass

Bungie e Microsoft hanno annunciato che le due espansioni di Destiny 2, I Rinnegati e Ombre dal Profondo, sono disponibili a partire da oggi e senza costi aggiuntivi attraverso Xbox Game Pass.

Il servizio di Microsoft ottiene due nuovi contenuti di valore assoluto. Le due espansioni di Destiny 2, infatti, espandono il secondo capitolo dello shooter sci-fi di Bungie con nuove sfide, armi e avventure in vista dell'arrivo della prossima espansione chiamata Destiny 2: Oltre la Luce.

Destiny 2 I Rinnegati parla di Cayde-6 e della battaglia combattuta dai Guardiani ai confini del Sistema Solare per vendicarne la scomparsa. Destiny 2 Ombre dal Profondo, invece, ci conduce nelle viscere della Luna per fronteggiare una forza che minaccia l'Ultima Città della Terra.

Giocherete a Destiny 2 su Xbox One? Vi ricordiamo che il gioco di Bungie ha i salvataggi in comune tra tutte le piattaforme e sarà aggiornato gratuitamente su PS5 e Xbox Series X e S.

COMING IN HOT! Destiny 2 Forsaken and Shadowkeep are available today pic.twitter.com/IxvTnO5CrK