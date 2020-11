Destiny Oltre la Luce, Q&A con tutte le domande e le curiosità sull'espansione

Domani saremo in diretta su Twitch a partire dalle 10 con un Q&A di Destiny Oltre la Luce davvero speciale. Un'intensa ora dedicata all'MMO shooter di Bungie, nella quale Emanuele Gregori e Luca Porro risponderanno a tutte le vostre domande e alle vostre curiosità sull'attesissima espansione.

Fate quindi le vostre domande!

Da quanto stiamo scoprendo in queste settimane Destiny Oltre la Luce sarà un vero e proprio nuovo inizio per lo shooter di Bungie. Non solo numericamente, l'aggiornamento, infatti, è marchiato 3.0, ma anche strutturalmente. Si tratterà di un'esperienza diversa sin dalle fondamenta, tanto che saremo costretti a riscaricare completamente il gioco, per consentire a Bungie di rinnovarne l'ossatura tecnica e tecnologica di Destiny 2.

Un cambiamento così profondo che richiederà ben 14 ore di manutenzione sui server per aggiornare tutto e prepararsi al lancio ufficiale.

Un'espansione ricca: per questo motivo siamo sicuri avrete domande, curiosità o dubbi che saremo felici di analizzare in diretta su Twitch in compagnia di Luca Porro e Emanuele Gregori. Per questo vi esortiamo a scrivere le vostre domande nei commenti qui sotto, in modo da poter iniziare a prendere contatto con la redazione.

Non dimenticatevi che potrete interagire con noi in chat, nei commenti a questa notizia o sul gruppo Telegram ufficiale di Multiplayer.it, dove troverete tanti altri appassionati come voi con cui chiacchierare.

