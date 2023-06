Diablo 4 ha detronizzato Zelda Tears of the Kingdom dalla vetta delle classifiche inglesi

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom non è più primo nelle classifiche inglesi, con Diablo 4 che lo ha detronizzato dopo tre settimane di dominio assoluto. Le vendite del gioco per Nintendo Switch sono calate del 36% rispetto alla scorsa settimana. Vediamo la top 10:

Diablo 4 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Hogwarts Legacy Mario Kart 8: Deluxe Street Fighter 6 FIFA 23 God of War: Ragnarok Star Wars Jedi: Survivor Gran Turismo 7 Call of Duty: Modern Warfare 2

Va detto che Diablo IV non ha venduto al lancio quanto The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Hogwarts Legacy, Star Wars Jedi: Survivor, Resident Evil 4 e Dead Island 2, ma trattandosi di copie fisiche non stupisce, visto il nuovo titolo di Activision Blizzard avrà sicuramente un mercato maggiore in digitale, in particolare su PC, dove si trova il grosso della sua base utenti. I dati digitali arriveranno nel corso della settimana.

Le uniche versioni arrivate nei negozi sono quelle PS5, PS4 e Xbox Series X/S, che hanno venduto rispettivamente il 67%, il 27% e l'8% delle copie totali.

Rispetto alla settimana scorsa, Street Fighter 6 è scivolato in quinta posizione, con un calo delle vendite del 48%.