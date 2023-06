Ubisoft Forward e Capcom Showcase, seguiteli in diretta con noi su Twitch nella maratona live!

Oggi è la quinta giornata della Multiplayer.it Summer of Games, la maratona live di Multiplayer.it dedicata agli eventi estivi. Tornano quindi in live i mai domi Pierpaolo Greco, Alessio Pianesani, Giordana Moroni e... no, Aligi non ci sarà.

Il programma di oggi è ricco come al solito. Il terzetto proverà alcune delle ultime demo pubblicate in questi giorni e giocherà a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e al remake di Resident Evil 4. Inoltre commenterà ancora i giochi mostrati in questi ultimi giorni, in preparazione di altri due eventi: l'Ubisoft Forward alle 19:00 e il Capcom Showcase a mezzanotte in punto.

Sulle nostre pagine trovate anche il calendario completo con tutti gli altri appuntamenti di questa ricca estate videoludica. Seguiremo tutti gli eventi in diretta su Twitch e sulle nostre pagine troverete la copertura completa, tra notizie, speciali e approfondimenti.

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi per ricevere le notifiche relative ai nuovi video! Vi ricordiamo inoltre di iscrivervi al nostro gruppo Telegram.