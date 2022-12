Digimon Survive ha venduto più di 500.000 copie

Bandai Namco ha annunciato che il gioco di ruolo strategico Digimon Survive è riuscito a vendere più di 500.000 copie in tutto il mondo. Ovviamente ne ha approfittato, insieme allo studio di sviluppo Hyde, per ringraziare tutti i giocatori che l'hanno acquistato e giocato.

Digimon Survive è stato lanciato il 29 luglio 2022 su PC, Xbox One, PS4 e Nintendo Switch.

I ringraziamenti di Bandai Namco per le copie vendute di Digimon Survive

Digimon Survive è un ibrido fra un'avventura grafica e un gioco di ruolo strategico ambientato in un mondo misterioso brulicante di mostri e battaglie letali che metteranno alla prova le vostre capacità di sopravvivenza.

Se volete più informazioni, leggete la nostra recensione di Digimon Survive, in cui abbiamo scritto:

Digimon Survive è un prodotto molto particolare. Di per sé andrebbe assolutamente consigliato ai fan dei mostriciattoli digitali, in virtù della sua storia originale e interessante, dei toni sorprendentemente maturi, nonostante una lentezza di fondo non trascurabile. Bisogna però essere in grado di apprezzare per forza le visual novel, altrimenti la noia sopraggiungerà dopo pochissime ore. Un ragionamento del tipo "saltiamo i dialoghi il più possibile per arrivare subito ai combattimenti" nel caso di Digimon Survive si rivela del tutto insoddisfacente, perché proprio la storia rappresenta il cuore dell'esperienza. L'esplorazione dell'ambiente circostante c'è, così come l'interazione coi coprotagonisti, ma sono comunque subordinate alla narrazione, oltre a risultare fin troppo guidati. Discorso simile vale per i combattimenti: visivamente (e sonoramente) apprezzabili, ma molto sporadici, e pure piuttosto semplificati. Forse Digimon Survive avrebbe avuto bisogno, prima di tutto, di un bilanciamento più efficace tra questi ultimi e la struttura narrativa complessiva. La presenza della battaglia libera non basta, come non basta poter reclutare i Digimon nemici per arricchire la propria collezione, perché scarse sono le occasioni di utilizzarli. Il titolo non riesce quindi a convincere fino in fondo: resterà per forza di cose, nonostante il nome, nei ricordi di un pubblico di nicchia. Del resto ciò non è necessariamente un male.