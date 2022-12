Battlefield 2042, Batora e Rainbow Six Siege giocabili gratis con Xbox Live Gold questo weekend

L'iniziativa Free Play Days dedicata agli utenti Xbox Live Gold propone, questo fine settimana, altri tre giochi fruibili gratis da oggi fino a lunedì, in questo caso si tratta di Battlefield 2042, Batora: Lost Haven e Rainbow Six Siege.

La promozione è valida per tutti gli utenti iscritti a Xbox Live Gold, ma solo per quanto riguarda questo fine settimana, dunque avrete due o tre giorni per poterli provare in maniera approfondita. Battlefield 2042 ha bisogno di ben poche presentazioni: si tratta del nuovo capitolo dello sparatutto EA e DICE ad ambientazione bellica moderna, impostato sul multiplayer.

Un intero fine settimana potrebbe essere sufficiente per avere idea dell'andamento di gioco e capire se sia il caso di passare all'acquisto o meno, considerando che si trova anche in sconto al 60% su Xbox Store.

Batora: Lost Haven è un action RPG che mischia elementi hack and slash in stile Diablo a momenti di vero e proprio puzzle game, generando un ibrido molto originale e interessante, sebbene un po' bizzarro. Anche in questo caso è possibile sperimentarne una buona frazione, per decidere eventualmente l'acquisto.

Infinte, Rainbow Six: Siege è il celebre sparatutto tattico di Ubisoft, anche questo impostato sul multiplayer. Forse qualche partita non sarà abbastanza per padroneggiarne le caratteristiche, ma quantomeno potrà fornire una buona idea della sua sostanza. Da notare, peraltro che Battlefield 2042 è recentemente entrato a far parte del catalogo Xbox Game Pass Ultimate, dunque l'accesso è garantito anche da tale abbonamento.

Anche Rainbow Six: Siege è da tempo disponibile all'interno del catalogo di Xbox Game Pass, dunque l'iniziativa di questo fine settimana si interseca in maniera quasi totale alle proposte già presenti su tale abbonamento Microsoft.