Mortal Kombat 12 non sarà annunciato ai The Game Awards 2022

NetherRealm Studios non annuncerà Mortal Kombat 12 nel corso dei The Game Awards 2022. Né quello, né altri giochi. A dirlo con estrema chiarezza è stato Ed Boon, il capo della software house, per rispondere ad alcune voci che hanno iniziato a girare negli scorsi giorni.

Boon: "Quattro anni fa, ai Game Awards, riuscimmo a fare un annuncio a sorpresa di Mortal Kombat 11, ottenendo ottimi riscontri.

Forse troppi, visto che qualcuno ne ha dedotto che ripeteremo la cosa per il nostro prossimo gioco.

Grazie per l'attesa, ma non siamo ancora pronti ad annunciare il prossimo gioco di NRS."

I The Game Awards sono diventati l'evento videoludico in assoluto più atteso per quel che riguarda annunci e anticipazioni. Com'è naturale che sia, la serata, organizzata e condotta da Geoff Keyghley, viene preceduta da una ridda di voci di ogni tipo, molte delle quali semplicemente false, mentre altre nate da semplici desiderata.

Sicuramente ci saranno molte novità durante l'evento, ma cerchiamo di rimanere con i piedi per terra.