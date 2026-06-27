I dipendenti di Quantic Dream indicono uno sciopero per salvare Star Wars Eclipse

I dipendenti di Quantic Dream hanno indetto uno sciopero al fine di limitare i licenziamenti che pare si abbatteranno a breve sullo studio, cercando in questo modo di salvare Star Wars Eclipse da una possibile cancellazione.
Stando alle informazioni riportate dal sindacato STJV, la dirigenza starebbe valutando un piano che porterebbe al taglio di circa centoquindici posizioni, pari a circa un quarto della forza lavoro di Quantic Dream.
Il principale responsabile di questa situazione, come già riportato nelle scorse settimane, sarebbe il flop di Spellcasters Chronicles, un progetto a base multiplayer a cui il team di sviluppo ha lavorato per ben otto anni e che è stato abbandonato poco dopo il lancio.
Le tempistiche dello sciopero, ad ogni modo, non sono casuali: il picchetto organizzato davanti alla sede parigina dello studio si svolgerà in contemporanea con la visita di una delegazione di Lucasfilm, giunta sul posto per controllare lo stato dei lavori su Eclipse.
Un percorso travagliato
Annunciato alla fine del 2021, Star Wars Eclipse ha affrontato finora un percorso parecchio travagliato. Secondo diversi dipendenti, i problemi sarebbero legati a ritardi accumulati, continui cambi di direzione e una gestione interna poco efficiente.
Il modello organizzativo dello studio è stato descritto come fortemente verticale, con decisioni prese esclusivamente ai livelli più alti e adottando un approccio incoerente: sulla carta ai team di sviluppo è stata concessa libertà creativa, ma qualsiasi scelta non in linea con la direzione è stata sistematicamente respinta.
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