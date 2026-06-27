I dipendenti di Quantic Dream indicono uno sciopero per salvare Star Wars Eclipse

Star Wars Eclipse è ancora nei guai e Quantic Dream vorrebbe separarsi da NetEase

Il principale responsabile di questa situazione, come già riportato nelle scorse settimane, sarebbe il flop di Spellcasters Chronicles , un progetto a base multiplayer a cui il team di sviluppo ha lavorato per ben otto anni e che è stato abbandonato poco dopo il lancio.

Stando alle informazioni riportate dal sindacato STJV, la dirigenza starebbe valutando un piano che porterebbe al taglio di circa centoquindici posizioni , pari a circa un quarto della forza lavoro di Quantic Dream.

Un percorso travagliato

Annunciato alla fine del 2021, Star Wars Eclipse ha affrontato finora un percorso parecchio travagliato. Secondo diversi dipendenti, i problemi sarebbero legati a ritardi accumulati, continui cambi di direzione e una gestione interna poco efficiente.

Il modello organizzativo dello studio è stato descritto come fortemente verticale, con decisioni prese esclusivamente ai livelli più alti e adottando un approccio incoerente: sulla carta ai team di sviluppo è stata concessa libertà creativa, ma qualsiasi scelta non in linea con la direzione è stata sistematicamente respinta.